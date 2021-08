Schianto tra auto e moto: Cristina e Boris muoiono a 29 e 26 anni, erano sposati da 6 mesi



Incidente mortale a Ferrara: una giovane coppia, sposata da soli mesi, Cristina e Boris Danu, rispettivamente 26 e 29 anni, sono morti sul colpo dopo che la moto a bordo della quale viaggiavano si è scontrata per cause in via di accertamento contro una Fiat Panda in via Canapa, all’altezza dell’incrocio con via De Vincenzi. Indagini in corso.

