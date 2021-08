Scomparsa Ylenia Carrisi, Al Bano: “Non è vero che Yari l’ha incontrata, lasciateci in pace”



Anche Al Bano, come Yari Carrisi e Romina Power, è intervenuto per esprimere la sua indignazione per la fake news circolata sul conto di Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa in circostanze misteriose il 6 gennaio 1994. L’artista ha smentito che il figlio abbia incontrato Ylenia e ha chiesto rispetto per la sua famiglia.

