Scuola, Bianchi dice no a tamponi gratis per tutti: scontro ministero-sindacati

Il tampone anti Covid sarà gratis solo per i soggetti fragili che non possono vaccinarsi. Il ministro dell’Istruzione Bianchi non è disposto a rivedere il Protocollo di sicurezza, firmato lo scorso 14 agosto. La Uil: “Abbiamo proposto una moratoria di 45 giorni in attesa che la legge sia riconvertita ma il ministro ha ribadito il vigore della nota che garantisce i tamponi gratuiti solo ai fragili”.

