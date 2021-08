Scuola, domande per le supplenze si possono presentare non oltre il 21 agosto, ma il sito è bloccato



Il termine per la presentazione delle domande per assunzioni e supplenze da GPS, alle quali sono interessati quasi mezzo milione di precari, scadrà tra tre giorni. Ma il sistema informatico, messo a punto dal ministero dell’Istruzione, è bloccato o rallentato. Per questo Anief ha chiesto una proroga dei termini per presentare la domanda.

