Scuola e Covid, come funzionerà la super app per controllare il Green pass dei professori



Come funziona la piattaforma a cui sta lavorando il Ministero dell’istruzione insieme a presidi e Garante della Privacy per controllare il Green pass dei professori e del personale scolastico al rientro in aula a settembre: “Uno strumento semplice e facile che permetta ai dirigenti scolastici tutte le mattine di controllare chi ha disco il verde e chi il disco rosso per entrare in classe”.

Continua a leggere



Come funziona la piattaforma a cui sta lavorando il Ministero dell’istruzione insieme a presidi e Garante della Privacy per controllare il Green pass dei professori e del personale scolastico al rientro in aula a settembre: “Uno strumento semplice e facile che permetta ai dirigenti scolastici tutte le mattine di controllare chi ha disco il verde e chi il disco rosso per entrare in classe”.

Continua a leggere

Continua a leggere