Scuola, finestre aperte anche in inverno: il protocollo di sicurezza per il ritorno in classe



I sindacati della scuola non hanno firmato il protocollo di sicurezza per la ripresa dell’anno scolastico. I nodi da sciogliere sono ancora tanti, dall’uso obbligatorio del green pass al distanziamento in classe. Mentre si continua a trattare al ministero nella bozza del nuovo protocollo spunta la norma per l’aerazione degli ambienti: si raccomandando finestre aperte anche in inverno.

