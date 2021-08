Scuola, governo vuole tutti gli studenti in presenza: possibili misure mirate su vaccino a docenti



Il nuovo decreto, atteso per questa settimana, non conterrà solamente le nuove regole per il green pass su aerei, navi e treni, ma anche novità sulla scuola e sul rientro in classe a settembre. L’obiettivo del ministro Patrizio Bianchi è di far tornare tutti gli studenti in presenza, ma intanto il governo ragiona su interventi mirati per la vaccinazione dei docenti e del personale scolastico.

