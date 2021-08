Scuola, la proposta: “Spostare docenti senza green pass in biblioteche, laboratori e segreterie”



La sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia, propone di non sanzionare i docenti che non sono in possesso di green pass e lancia una soluzione alternativa: “Un modo potrebbe essere quello di spostare le persone senza il green pass in luoghi dove non ci sono contatti con i ragazzi. Penso alle biblioteche, ai laboratori, alle segreterie per programmazione e progettualità didattiche”.

