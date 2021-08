Serena Fasan ha gridato ‘aiuto’ prima di morire. I genitori: “Ha avuto un attacco epilettico”



Il grido della farmacista 37enne, trovata morta dal compagno nel loro appartamento di Castelfranco Veneto, è stato sentito da alcuni vicini, che però non ci hanno dato troppo peso, lungi dal pensare che la donna fosse in fin di vita. Nel frattempo la Procura di Treviso apre un nuovo fascicolo sulla morte per suicidio dello zio di Simona.

Continua a leggere



Il grido della farmacista 37enne, trovata morta dal compagno nel loro appartamento di Castelfranco Veneto, è stato sentito da alcuni vicini, che però non ci hanno dato troppo peso, lungi dal pensare che la donna fosse in fin di vita. Nel frattempo la Procura di Treviso apre un nuovo fascicolo sulla morte per suicidio dello zio di Simona.

Continua a leggere

Continua a leggere