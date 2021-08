Serena Fasan, l’autopsia esclude l’aggressione: “Morta per cause naturali”



Risolto il giallo della morte di Serena Fasan, la farmacista di 37 anni trovata priva di vita in casa la sera di mercoledì scorso, 25 agosto, nella sua abitazione di Castelfranco Veneto: il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali e non per aggressione, stando ai primi risultati dell’autopsia eseguita oggi.

Continua a leggere



Risolto il giallo della morte di Serena Fasan, la farmacista di 37 anni trovata priva di vita in casa la sera di mercoledì scorso, 25 agosto, nella sua abitazione di Castelfranco Veneto: il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali e non per aggressione, stando ai primi risultati dell’autopsia eseguita oggi.

Continua a leggere

Continua a leggere