Sesso in chat con un minorenne in cambio di soldi: arrestati la madre e un prete



Una donna di 51 anni di Termini Imerese e un parroco di 63 anni che svolge la sua funzione in provincia di Perugia sono accusati di prostituzione minorile: la donna avrebbe concesso il figlio minorenne al sacerdote in videochat in cambio di denaro. Gli abusi, tuttavia, riguarderebbero anche altri bambini.

