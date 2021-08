Sharon Stone in vacanza a Venezia si gode la fine dell’estate italiana



In attesa della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, la diva hollywoodiana si gode la città e i suoi colori in modalità vacanziera, negli ultimi giorni della sua estate italiana. A bordo di una barca che percorre i canali veneziani, Sharon Stone, 63 anni, si mostra al naturale e senza trucco con il vento tra i capelli. Il tutto è documentato su Instagram, dove condivide gli scatti in compagnia dello stilista Paris Libby.

