Sharon Stone: “Questo è mio nipote, sta male e ci serve un miracolo”



Il nipotino di Sharon Stone, River, è in condizioni disperate: “È stato trovato oggi nella sua culla con una insufficienza totale multiorgano. Per favore pregate per lui perché abbiamo bisogno di un miracolo”. La foto pubblicata dall’attrice è straziante. Il piccolo, poco meno di un anno, è intubato e si trova a lottare tra la vita e la morte.

