Sicilia, politico locale freddato a colpi di pistola in un bar: si indaga in ambito familiare



Salvatore Lupo, 45 anni, già presidente del consiglio comunale di Favara (Agrigento) è stato ucciso nel pomeriggio in un bar. L’uomo era stato arrestato per una vicenda di stipendi sottratti a lavoratori e indagato per una vicenda di maltrattamenti a malati psichici, ma la pista più accreditata è quella legata a dissidi economici in famiglia.

