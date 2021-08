Siracusa, trovato il cadavere di un uomo in mare: la Procura apre un’inchiesta



Il cadavere di un uomo di 76 anni è stato ritrovato in mare nella giornata di oggi 30 agosto a Siracusa. La Procura ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo potrebbe essere caduto in acqua a causa di un malore.

