Sonia e Daniele investiti e uccisi in Vespa, arrestato conducente auto: tasso alcolico 6 volte il limite



Arrestato per omicidio stradale, trovato positivo all’alcool, l’automobilista che nella serata di domenica 1° agosto ha investito e ucciso due fidanzati, in provincia di Piacenza. Daniele Zanrei, 30 anni, e Sonia Tosi, 26, erano in sella a una Vespa a Zena di Carpaneto, quando sono stati falciati da una Volkswagen Golf guidata da un 23enne di Piacenza. Era ubriaco, ora è ai domiciliari.

