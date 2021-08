Sorpresa per Gracia De Torres, è incinta di due gemelli: “Desideravo un miracolo, ne arrivano due”



Grande sorpresa per la storica ex naufraga dell’Isola dei Famosi 11, che adesso può festeggiare la notizia di due bebè in arrivo, come confermano gli ultimi controlli. Su Instagram ha finalmente rivelato la sua verità: “Non sapete che dura è stato per me tenere questo segreto così a lungo”. La modella è sposata con il giocatore di basket, Daniele Sandri.

