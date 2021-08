Sospesa dal lavoro perché rifiuta il vaccino, il giudice respinge il ricorso: “Misura adeguata”



Una operatrice sociosanitaria di una cooperativa di Terni è stata sospesa dal lavoro e dallo stipendio per aver rifiutato la vaccinazione contro il Covid. La donna ha fatto ricorso, ma il giudice del lavoro lo ha respinto, ritenendo la misura “adeguata e proporzionata”. L’oss sarà sospesa fino a fine anno, come previsto dalla legge sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario.

Continua a leggere



Una operatrice sociosanitaria di una cooperativa di Terni è stata sospesa dal lavoro e dallo stipendio per aver rifiutato la vaccinazione contro il Covid. La donna ha fatto ricorso, ma il giudice del lavoro lo ha respinto, ritenendo la misura “adeguata e proporzionata”. L’oss sarà sospesa fino a fine anno, come previsto dalla legge sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario.

Continua a leggere

Continua a leggere