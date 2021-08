Spara al vicino di casa dopo una lite: si suicida in carcere il presunto killer



Si è suicidato in carcere, presumibilmente per il senso di colpa dovuto a quanto accaduto il 16 agosto nelle campagne di Marano Vicentino. L’operaio di 52 anni aveva ucciso il vicino di casa 67enne al culmine dell’ennesima lite dovuta alla convivenza. L’uomo era stato condotto in cella a Vicenza dopo un lungo interrogatorio.

