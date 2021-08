Sparisce nel nulla mentre è in spiaggia con gli amici a Ravenna, appello dei carabinieri per la 21enne



La ragazza stava trascorrendo il pomeriggio in spiaggia sul litorale ravennate in compagnia di alcuni amici quando è stata persa di vista. A preoccupare il fatto che si è allontanata senza dire nulla e con addosso solo il costume da bagno. Per lei i carabinieri hanno lanciato anche un appello pubblico alla cittadinanza per invitare eventuali testimoni a farsi avanti.

