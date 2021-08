Strage del Mottarone, la zia materna di Eitan: “Bambino ostaggio in Italia, vogliamo adottarlo”



Gali Peri, zia materna del piccolo Eitan, unico superstite della tragedia del Mottarone: “Il bambino è stato sottratto da una famiglia che non lo conosceva, che in precedenza non era stata a lui vicina in alcun modo. Eitan è tenuto in ostaggio dalla zia paterna, chiederemo di poterlo adottare”.

