Stupro gruppo a Lignano, il papà della ragazza: “Volevo affrontarli: piagnucolavano chiusi in bagno”



Li avrebbe raggiunti in quella casa dove avevano violentato la figlia per affrontarli ma li ha trovati chiusi in bagna che piagnucolavano e chiedevano aiuto. A raccontare quei concitati momenti è proprio il padre della ragazza di 18 anni che ha denunciato di essere stata violentata da un branco di 5 ragazzi in un appartamento a Lignano Sabbiadoro nel pomeriggio di martedì 10 agosto.

