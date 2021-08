Sughi Più Gusto richiamati per rischio chimico. L’allerta del Ministero: “Non consumateli”



Ancora pericolo ossido di etilene. L’ultimo richiamo disposto dal Ministero della Salute riguarda alcuni lotti di sughi surgelati ai quattro formaggi e alla carbonara, riferibili al marchio Più Gusto. Il ritiro per “possibile presenza di ossido di etilene in una additivo (farina di semi di carrube) impiegata dal fornitore Unigrà Srl nella materia prima Bravo Crem (prodotto UHT per preparazioni di cucina) impiegata nella produzione”.

Continua a leggere



Ancora pericolo ossido di etilene. L’ultimo richiamo disposto dal Ministero della Salute riguarda alcuni lotti di sughi surgelati ai quattro formaggi e alla carbonara, riferibili al marchio Più Gusto. Il ritiro per “possibile presenza di ossido di etilene in una additivo (farina di semi di carrube) impiegata dal fornitore Unigrà Srl nella materia prima Bravo Crem (prodotto UHT per preparazioni di cucina) impiegata nella produzione”.

Continua a leggere

Continua a leggere