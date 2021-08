Svizzera, nove persone sono rimaste paralizzate a causa del Covid



Almeno nove persone in Svizzera hanno sofferto di paraplegia e tetrapelgia come conseguenza di un’infezione da Covid-19. Quattro di loro sono attualmente in cura presso il Centro per paraplegici di Nottwil (LU). Altri, invece, presso la “Clinique Romande de Réadaptation” di Sion.

