Thailandia, gli studenti scendono in piazza per chiedere vaccini gratuiti per tutti: arresti e feriti



In Thailandia gli studenti hanno invaso le strade di Bangkok per chiedere al governo di estendere la campagna vaccinale all’intera popolazione. Fino a oggi soltanto i più facoltosi hanno potuto acquistare la propria dose di Sinovac, il siero cinese che il Paese ha scelto per la campagna di immunizzazione. La popolazione, inoltre, chiede di poter accedere ai rifornimenti di Pfizer e Moderna.

