Tiziano Ferro: “Non ho mai accettato la morte di Beau, in suo onore darò amore ad altri cani adulti”



Tiziano Ferro ha ricordato l’amatissimo cane Beau a un anno esatto dalla sua morte. L’artista sente ancora la sua mancanza e gli è grato per tutto ciò che gli ha insegnato. Oggi sente di avere una missione. Intende adottare altri cani adulti per poter dare loro tutto l’amore che non hanno mai avuto.

Continua a leggere



Tiziano Ferro ha ricordato l’amatissimo cane Beau a un anno esatto dalla sua morte. L’artista sente ancora la sua mancanza e gli è grato per tutto ciò che gli ha insegnato. Oggi sente di avere una missione. Intende adottare altri cani adulti per poter dare loro tutto l’amore che non hanno mai avuto.

Continua a leggere

Continua a leggere