Tokyo 2020, “Che fatica dietro una medaglia”. L’orgoglio della mamma di Luigi Busà, oro nel karate



Luigi Busà, 34 anni a ottobre, ha vinto la medaglia d’oro nel Karate alle Olimpiadi di Tokio 2020. Ma il suo viaggio per arrivare sul gradino più alto del podio, in Giappone, è cominciato ad Avola, in provincia di Siracusa. Sul tatami della palestra del padre, campione italiano assoluto nella disciplina nel 1985. Con le tre sorelle Stefanie, Lorena e Cristina si è allenato fino a raggiungere il tetto del mondo. Contro l’avversario più titolato di sempre: l’azero, e suo grande amico, Rafael Aghayev. La mamma a Fanpage.it: “Quanto pesano queste medaglie e quanta fatica c’è dentro”.

