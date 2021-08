Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani passano alle presentazioni in famiglia



Tommaso Zorzi è finalmente raggiante per la pace e la serenità che sembra aver finalmente trovato. Da quell’incontro fortuito avvenuto, si dice, grazie a Maria De Filippi, Tommy e Tommy non si sono più lasciati e si sono lasciato andare ad un’estate di amore e tenerezze all’insegna del relax. Nelle ultime battute di stagione, Zorzi ha portato Tommaso con sé per un weekend in montagna, cogliendo l’occasione per approfondire le conoscenze in famiglia.

