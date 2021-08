Torino, i ricoverati Covid sono tutti non vaccinati. Il primario: “Non sono bastati 150mila morti”



A Torino i ricoverati Covid sono tutti non vaccinati. Domenico Vallino, Direttore della Medicina d’Urgenza del Mauriziano, ha opinioni dure e amare contro i cittadini che si ostinano a non voler fare il vaccino: “Non capisco come siamo passati noi sanitari da essere eroi a essere diventati gente che ricovera persone per soldi, alcune persone sono convinte che moriranno più facilmente con il vaccino che con la malattia”.

