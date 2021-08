Torino, spara alla ex e al nuovo compagno, poi fugge. Aggressore arrestato dopo 7 giorni



Ha sparato alla ex fidanzata e al suo compagno dopo averli seguiti in auto. L’aggressore, un uomo di 31 anni, ha fatto perdere le sue tracce per l’intera settimana. Le forze dell’ordine di Torino, in collaborazione con quelle di Vercelli, sono riuscite a rintracciarlo grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

Continua a leggere



Ha sparato alla ex fidanzata e al suo compagno dopo averli seguiti in auto. L’aggressore, un uomo di 31 anni, ha fatto perdere le sue tracce per l’intera settimana. Le forze dell’ordine di Torino, in collaborazione con quelle di Vercelli, sono riuscite a rintracciarlo grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

Continua a leggere

Continua a leggere