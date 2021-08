Tragedia a Palermo, Luca muore annegato: si era tuffato per salvare alcuni bagnanti in difficoltà



Secondo una prima ricostruzione, Luca Carollo e un suo amico si sarebbero lanciati in acqua per soccorrere alcune persona in difficoltà fra le onde. Una in particolare, sarebbe stata tratta in salvo dal 22enne e portata incolume a riva. Ma per il giovane, stremato, non c’è stato nulla da fare. Aperta un’indagine, il mare ieri era molto agitato e in spiaggia c’erano sono le bandiere rosse.

Continua a leggere



Secondo una prima ricostruzione, Luca Carollo e un suo amico si sarebbero lanciati in acqua per soccorrere alcune persona in difficoltà fra le onde. Una in particolare, sarebbe stata tratta in salvo dal 22enne e portata incolume a riva. Ma per il giovane, stremato, non c’è stato nulla da fare. Aperta un’indagine, il mare ieri era molto agitato e in spiaggia c’erano sono le bandiere rosse.

Continua a leggere

Continua a leggere