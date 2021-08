Tragedia al Rally dell’Appennino: auto sulla folla, morti 2 spettatori



Due spettatori sono morti a seguito di un incidente che ha coinvolto una delle auto in corsa al Rally dell’Appennino reggiano che ha sbandato finendo sulla folla che osservava la gara a bordo strada. Lo schianto mortale in località Riversano, territorio comunale di Canossa, in provincia di Reggio Emilia.

