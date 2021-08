Tragedia in Sardegna, 26enne che si tuffa in piscina e muore: ucciso da una congestione



Tragedia questo pomeriggio nel Sud Sardegna dove un uomo di 26 anni è morto per una congestione fulminante poco dopo essere entrato in piscina. Nonostante l’intervento del bagnino e dei soccorritori poi per lui non c’è stato nulla da fare. Giampaolo Sanna, questo il suo nome, era affetto da disabilità.

Continua a leggere



Tragedia questo pomeriggio nel Sud Sardegna dove un uomo di 26 anni è morto per una congestione fulminante poco dopo essere entrato in piscina. Nonostante l’intervento del bagnino e dei soccorritori poi per lui non c’è stato nulla da fare. Giampaolo Sanna, questo il suo nome, era affetto da disabilità.

Continua a leggere

Continua a leggere