Tragico schianto in auto, 28enne muore 24 ore prima del suo matrimonio



La vittima dell’incidente stradale avrebbe dovuto sposarsi proprio oggi ma per un tragico destino non arriverà mai all’appuntamento. Nell’incidente, avvenuto intorno a mezzanotte, feriti invece gli occupanti dell’altra vettura: madre, padre e tre bimbi, ma fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni.

