Udine, scontro auto-camion: muoiono padre e figlia di 12 anni, grave un altro figlio



Tragedia della strada nel primo pomeriggio di oggi ad Amaro, in provincia di Udine: un uomo e la figlia sono infatti morti in un incidente stradale mentre gli altri tre componenti della famiglia – la moglie e altri due bambini – sono ricoverati in ospedale e versano purtroppo in gravi condizioni.

