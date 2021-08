Un migrante è morto folgorato sul tetto di un treno a Ventimiglia, cercava di andare in Francia



Un migrante è morto folgorato dalla corrente a tremila volt sul tetto di un treno che andava in Francia, su cui era salito probabilmente alla stazione di Ventimiglia. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco e la Polfer, ma non c’è stato nulla da fare. Una volta recuperato il corpo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Continua a leggere



Un migrante è morto folgorato dalla corrente a tremila volt sul tetto di un treno che andava in Francia, su cui era salito probabilmente alla stazione di Ventimiglia. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco e la Polfer, ma non c’è stato nulla da fare. Una volta recuperato il corpo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Continua a leggere

Continua a leggere