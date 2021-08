“Un vero eroe”. Muore dopo essersi tuffato in mare per salvare uno sconosciuto, Alex aveva 22 anni



Alex Gibson non ci ha pensato su due volte a tuffarsi nelle acque del molo di Blackpool, all’alba di venerdì 30 luglio, quando ha visto un uomo in difficoltà. È riuscito a salvargli la vita, ma quando è tornato a riva per lui le cose si sono messe male: ricoverato d’urgenza al Blackpool Victoria Hospital, non ce l’ha fatta. “È un vero eroe, annegato che sacrifica la sua vita per aiutare un altro: era amato da tutti i suoi colleghi di lavoro e ci manca terribilmente” hanno scritto i colleghi del ristorante dove lavorava.

