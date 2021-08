Vaccini ai bambini, chi sono gli scienziati favorevoli e i contrari a immunizzare gli under 12



Non tutti sono favorevoli alle vaccinazioni anti Covid per gli under 12. Alcuni scienziati, una minoranza, esprime perplessità. Ma per i pediatri italiani è fondamentale proteggere i più piccoli, perché questi possono diventare “i serbatoi delle nuove varianti”. Fino ad ora in Italia le vittime sono state 12 tra 0 e 9 anni, alle quali si aggiungono altre 16 tra 10 e 18 anni.

