Vaccino, secondo l’Aifa faremo un richiamo all’anno. E l’Ue si prepara ad acquistare più dosi



Con il coronavirus “dovremo convivere ancora a lungo”, forse “per anni”. Ecco che si prospetta allora l’ipotesi, che secondo il direttore dell’Aifa, Nicola Magrini, sarebbe “verosimile”, di effettuare un richiamo “ogni anno”. E intanto continua il dibattito in Europa sulla terza dose: mentre per l’Ema non ci sono dati che indichino la necessità di un terzo richiamo, alcuni Stati hanno già annunciato che da settembre procederanno in questo senso per i soggetti più fragili. E l’Ue stringe un nuovo contratto con le case farmaceutiche.

