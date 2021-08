Valentino Rossi papà: “Volevo un maschio, almeno mia figlia non la metterò sulla moto”



Valentino Rossi sta per concludere le ultime tappe della sua carriera sportiva, prima di affrontare la sfida di diventare papà per la prima volta. In un’intervista a proposito della futura paternità ha dichiarato che, in realtà, avrebbe preferito avere un maschietto aggiungendo: “Almeno lei non la metterò sulla moto” riferendosi alla bambina che nascerà tra qualche mese.

Continua a leggere



Valentino Rossi sta per concludere le ultime tappe della sua carriera sportiva, prima di affrontare la sfida di diventare papà per la prima volta. In un’intervista a proposito della futura paternità ha dichiarato che, in realtà, avrebbe preferito avere un maschietto aggiungendo: “Almeno lei non la metterò sulla moto” riferendosi alla bambina che nascerà tra qualche mese.

Continua a leggere

Continua a leggere