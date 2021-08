Vanessa uccisa dall’ex a Catania. L’amica: “Lui sempre sotto casa ma lei diceva: ‘È solo geloso’



Il femminicidio di Acitrezza, in provincia di Catania. La 26enne Vanessa Zappalà passeggiava sul lungomare con gli amici, contro di lei diversi colpi di arma da fuoco, pare esplosi dall’uomo col quale aveva interrotto una relazione. La vittima, che lavorava in un panificio, l’aveva già denunciato per stalking più di una volta. L’amica e vicina su Facebook: “Ti avvisavo ogni sera: ‘Stai attenta che si apposta sotto casa nostra’.

