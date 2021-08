Vanessa Zappalà è vittima di uno Stato che non è in grado di proteggere le donne



Vanessa Zappalà è stata uccisa dal suo ex compagno Antonino Sciuto. Si tratta dell’ennesimo femminicidio che si sarebbe potuto evitare: la vittima, infatti, aveva esposto denuncia per stalking. Le leggi però da sole non bastano per fermare la violenza contro le donne. Bisogna partire dalla scuola.

