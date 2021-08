Vanessa Zappalà, “Lei ha cercato di scappare, lui l’ha presa per i capelli e le ha sparato 7 volte”



Una vera e propria esecuzione quella di Tony Sciuto nei confronti della ex fidanzata Vanessa Zappalà uccisa nella notte tra domenica e lunedì scorso sul lungomare di Aci Trezza nel Catanese. Il 38enne, poi trovato impiccato in un casolare, l’ha rincorsa e quando lei ha provato a sfuggirgli lui l’ha afferrata per i capelli e le ha sparato. A raccontare gli ultimi istanti di vita di Vanessa le amiche che erano lì con lei.

