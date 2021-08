Variante Lambda, secondo uno studio giapponese potrebbe essere resistente al vaccino



Secondo degli studi giapponesi dal ricercatore Kei Sato dell’Università di Tokyo, la variante Lambda, attualmente diffusa per la maggior parte in America Latina potrebbe essere resistente agli anticorpi prodotti dal vaccino. I ricercatori avvertono: la variante Lambda dovrebbe essere classificata come “preoccupante”, non solamente “di interesse” come afferma l’Oms.

Continua a leggere



Secondo degli studi giapponesi dal ricercatore Kei Sato dell’Università di Tokyo, la variante Lambda, attualmente diffusa per la maggior parte in America Latina potrebbe essere resistente agli anticorpi prodotti dal vaccino. I ricercatori avvertono: la variante Lambda dovrebbe essere classificata come “preoccupante”, non solamente “di interesse” come afferma l’Oms.

Continua a leggere

Continua a leggere