Venezia, sacerdote travolto e ucciso in vacanza: con la bici stava andando in chiesa a pregare



Don Ferruccio Gambaletta, 79enne prete in pensione attualmente addetto alla parrocchia della Consolata di Torino, è morto investito da un’auto mentre andava in bicicletta nella mattinata di oggi a Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia, dove si trovava in vacanza. Inutili per lui i soccorsi.

