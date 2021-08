Vercelli, tenta di uccidere il vicino riempiendogli la casa di gas con un piccolo buco nel muro



Per disfarsi del vicino con cui aveva avuto dei dissapori in passato, l’uom ha messo in atto una assurda quanto drammatica trovata: fare un piccolo buco nel muro per riempirgli la casa di gas. Per fortuna il proprietario di casa, al ritorno dal supermercato, si è accorto sin dal cortile che c’era una forte puzza di gas e così non è entrato ma ha chiamato i pompieri.

