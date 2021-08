Virus buca i server dell’Agenzia regionale di sanità: in Toscana distrutti dati epidemiologici



Nuovo problema di sicurezza informatica per i server della sanità in Italia, dopo il caso Lazio questa volta è toccato alla Toscana fare i conti con una perdita di dati sanitari dopo un attacco informatico ai suoi server dell’asl. Secondo la Regione, in questo caso però non si è trattato di un vero e proprio attacco di hacker per rubare i dati ma di un virus che ha bucato uno dei computer della rete distruggendo alcuni file che però erano stati già salvati in back up.

