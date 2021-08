Zona gialla, quali regioni si avvicinano alla soglia di occupazione delle terapie intensive Covid



Secondo i dati Agenas, aggiornati a oggi, martedì 31 agosto, resta stabile la percentuale di occupazione a livello nazionale dei posti letto in terapia intensiva e in area medica da parte dei malati Covid (ferma rispettivamente al 6% e al 7%). Ma ci sono numerose differenze a livello regionale, il che è importante in vista del cambio di colore delle Regioni stesse: dopo la Sicilia, ecco chi rischia il passaggio in zona gialla.

