Zone rosse, mascherine e lockdown notturni: dove tornano le restrizioni Covid in Italia



Anche se tutta Italia è ancora in zona bianca, aumentano le restrizioni a livello locale per contrastare a diffusione del contagio da Coronavirus: dall’uso delle mascherine all’aperto alle zone rosse, passando per il lockdown notturno, ecco dove sono state introdotte di nuovo le misure di contenimento.

Continua a leggere



Anche se tutta Italia è ancora in zona bianca, aumentano le restrizioni a livello locale per contrastare a diffusione del contagio da Coronavirus: dall’uso delle mascherine all’aperto alle zone rosse, passando per il lockdown notturno, ecco dove sono state introdotte di nuovo le misure di contenimento.

Continua a leggere

Continua a leggere