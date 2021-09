A Venezia78 red carpet pieno di influencer, chi sono e come mai sono alla Mostra del Cinema



La 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è iniziata ufficialmente da 24 ore e sul Lido c’è già un via vai di personaggi famosi, presenti alla rassegna non solo per presentare i film che verranno proiettati in anteprima. Sul red carpet, infatti, sfilano anche personaggi noti sui social, che siamo soliti chiamare influencer, e la domanda che più spesso ci si pone è come mai presenzino ad questo evento. Ebbene, il motivo per cui Paola Turani, Giulia Valentina, quest’anno anche Cristina Fogazzi facciano la loro passeggiata a favore di fotografi, è molto più semplice di quanto si possa pensare.

Continua a leggere



La 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è iniziata ufficialmente da 24 ore e sul Lido c’è già un via vai di personaggi famosi, presenti alla rassegna non solo per presentare i film che verranno proiettati in anteprima. Sul red carpet, infatti, sfilano anche personaggi noti sui social, che siamo soliti chiamare influencer, e la domanda che più spesso ci si pone è come mai presenzino ad questo evento. Ebbene, il motivo per cui Paola Turani, Giulia Valentina, quest’anno anche Cristina Fogazzi facciano la loro passeggiata a favore di fotografi, è molto più semplice di quanto si possa pensare.

Continua a leggere

Continua a leggere